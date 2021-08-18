Генеральный директор Baidu Робин Ли только что представил свое видение будущего технологий автономного вождения. Чиновник описывает этот робот-автомобиль как больше робот, чем автомобиль.

Робин Ли представил новый прототип «робокара» на конференции Baidu World 2021 ранее сегодня (18 августа 2021 года). Соучредитель поисковой системы и гиганта, основанного на искусственном интеллекте, также заявил, что это концепция идеального транспортного средства, которое будет роботом, не похожим на автомобили, которые забивают дороги в наши дни. Ли добавил, что «в будущем автомобиль будет эквивалентен роботу».

Выяснилось, что Baidu потребовалось восемь лет, чтобы разработать автомобиль-робот, который на данный момент не имеет официального названия. Хотя прототип действительно показал, что это двухместное транспортное средство без руля и педалей, что согласуется с утверждением о том, что это робот, а не автомобиль. Кроме того, он имеет две выдвижные двери, большой изогнутый интеллектуальный дисплей и панель управления. Ли заявил, что в его салоне есть сиденья с невесомостью, распознавание голоса и лиц, а также передовые технологии искусственного интеллекта.

Этот ИИ позволит автомобилю анализировать и делать прогнозные предложения пассажирам. Чтобы улучшить впечатления от вождения, сиденья с невесомостью работают, располагая пассажира или водителя таким образом, чтобы они чувствовали себя невесомыми, уменьшая влияние гравитации. На данный момент роботизированный автомобиль уже соответствует стандарту автономного вождения уровня 5, что означает, что он может управлять собой в любых обстоятельствах без вмешательства человека.

Источник — Astera.