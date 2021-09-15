Генеральный директор Apple Тим Кук вошел в список 100 самых влиятельных людей 2021 года по версии TIME

Генеральный директор Apple Тим Кук входит в список 100 самых влиятельных людей 2021 года согласно недавно опубликованному рейтингу TIME . TIME публикует ежегодный список мировых лидеров, знаменитостей, руководителей технологических компаний, авторов, музыкантов, спортсменов и многих других, и это не первый раз, когда Кука чествуют.

Список этого года разбит на категории, в которые входят иконы, пионеры, титаны, художники, лидеры и новаторы. Кук указан в категории «Титаны» вместе с Шондой Раймс, Томом Брэди, Тимбалэндом и Swizz Beats, Симоной Байлз и другими.

Профиль Кука был написан соучредителем Nike Филом Найтом, который размышлял о своих отношениях с Куком и его переговорах с Куком в качестве члена совета директоров Nike. По словам Найта, Кук — человек «мудрости» и «отличного суждения».

Одной из самых сложных проблем была смена руководства в Apple после смерти Стива Джобса, Стива Джобса, которого любили и признавали во всем мире как гения. Этот почти невозможный переход был обработан с удивительным достоинством и изяществом, и он объявил миру в своей собственной тихой манере: «Я не второй Стив Джобс. Я первый Тим Кук». И, кстати, за 10 лет с тех пор … акции Apple выросли на 1000%, что сделало ее самой дорогой компанией в мире.

Другие известные имена, вошедшие в список в этом году, включают принца Гарри и Меган Маркл, Наоми Осака, Билли Эйлиш, звезду «Теда Лассо» Джейсона Судейкиса, Джо Байдена и Илона Маска.

Ранее в этом году Apple была включена в список 100 самых влиятельных компаний TIME 2021 года благодаря рекордному праздничному кварталу и постоянно расширяющейся линейке продуктов.