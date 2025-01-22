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Генеральный директор Anthropic ожидает резкого роста ИИ до 2026 года

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи сообщил о значительном увеличении спроса на продукты искусственного интеллекта.

Он предсказал, что к 2026 году у компании будет более 1 миллиона процессоров для поддержки технологий ИИ и ожидает, что искусственный интеллект превзойдет человеческий интеллект в ближайшие несколько лет.

Адомеи отметил, что рост спроса в последние месяцы превышает способности компании по предоставлению необходимых вычислительных ресурсов, и выручка Anthropic выросла в десять раз за прошлый год.

В ближайшее время компания планирует привлечь $2 миллиарда инвестиций при рыночной стоимости в $60 миллиардов, что поможет улучшить производительность ИИ и снять текущие ограничения с чат-бота Claude.

Anthropic также объявила о партнерстве с Amazon Web Services и Palantir Technologies для предоставления своих моделей государственным агентствам США. В ближайшие месяцы компания намерена выпустить более продвинутые версии ИИ с новыми функциями, такими как веб-интеграция и двусторонний голосовой режим.

Амадеи подчеркнул, что, хотя положительные последствия от развития ИИ могут быть значительными, важно также остерегаться негативных последствий. Его прогнозы совпадают с мнением других технологических лидеров, таких как Илон Маск, который также предсказывает, что ИИ сможет обойти человеческий разум в ближайшие годы.

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