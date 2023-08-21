Гендиректор Когогин запретил сотрудникам КАМАЗа использовать продукцию Apple

Генеральный директор КАМАЗа, Сергей Когогин, подписал приказ о запрете использования устройств бренда Apple сотрудниками компании в служебных целях. Этот шаг объясняется недостаточной надежностью защиты информации на гаджетах американского производителя.

По этому приказу, сотрудникам запрещено использовать в рабочих целях смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другие устройства от Apple. Кроме того, корпоративные сим-карты не должны быть использованы в устройствах этой марки.

Также приказ предусматривает, что информационные системы КАМАЗа больше не будут поддерживаться на устройствах от Apple. Это решение направлено на повышение безопасности информации и данных компании.

Таким образом, сотрудники КАМАЗа будут обязаны использовать альтернативные устройства и бренды для своих служебных нужд, чтобы обеспечить более надежную защиту конфиденциальной информации.