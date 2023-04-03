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Гендиректор Apple Тим Кук намёками анонсировал гарнитуру виртуальной реальности Apple

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Ожидается, что презентация гарнитура смешанной реальности пройдет на конференции разработчиков в начале лета.

Про гарнитуру подробностей пока мало, также пока нет официальных подтверждений ее скорой презентации. Но генеральный директор Apple Тим Кук в интервью GQ намёками анонсировал гарнитуру виртуальной реальности.

Глава Apple отметил, что гарнитура позволит значительно улучшить общение людей и достичь того чего раньше они не могли.

Журналист GQ отметил, что Google Glass не оказала влияние на людей, и указал, где гарантия что гарнитура Apple повлияет на потребителя.

Тим сказал, что ко многим инновационным товарам компании пользователи относились со скепсисом, но он не сомневается в своих инновациях.

Остается только дождаться выхода гарниры и надеется, что Apple в очередной раз изменит рынок и задаст направления развития подобных продуктов.

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