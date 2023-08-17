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Геймплей Cyberpunk 2077: Phantom Liberty продемонстрируют на Gamescom 2023

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Студия CD Projekt RED подтвердила, что покажет новую геймплейную демонстрацию дополнения «Cyberpunk 2077: Phantom Liberty» на мероприятии Gamescom Opening Night Live 2023. Ведущий шоу Джефф Кили также подтвердил эту информацию и напомнил, что мероприятие начнется 22 августа в 21:00 по московскому времени.

Геймплей Cyberpunk 2077: Phantom Liberty продемонстрируют на Gamescom 2023

Недавно в сети появились первые впечатления от игроков, которые смогли опробовать дополнение «Phantom Liberty» в рамках мирового тура.

Дата выпуска дополнения «Phantom Liberty» для игры «Cyberpunk 2077» намечена на 26 сентября. Однако это дополнение будет доступно только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, так как студия решила не выпускать его на консолях предыдущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One), чтобы избежать повторения проблемного релиза основной игры. Следовательно, все значительные изменения, которые принесет дополнение, не будут доступны на старых консолях.

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