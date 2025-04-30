Главная » Новости

GeForce RTX 5080 в стиле Doom идет в продажу с уникальными аксессуарами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

В честь 30-летия игровой серии Doom и предстоящего выпуска новой игры Doom: The Dark Ages, компании Asus и Bethesda представили видеокарту GeForce RTX 5080 в эксклюзивном исполнении Doom Edition. Основанная на модели ROG Astral OC, эта версия карты выделяется ярким дизайном с зелёным оттенком и золотыми акцентами, напоминающими броню главного героя Думгая. На задней панели карты изображён сам персонаж, что добавляет уникальности дизайну.

GeForce RTX 5080 в стиле Doom идет в продажу с уникальными аксессуарами

Карта будет продаваться только в составе ограниченного игрового комплекта, который включает коврик для мыши, реплику жёлтой ключ-карты из игры, футболку с принтом Doom, саму игру и эксклюзивный игровой скин для Думгая. Примечательно, что комплект можно будет приобрести исключительно через онлайн-магазин Bethesda. Стоимость набора пока не разглашается.

Графически карта соответствует характеристикам модели ROG Astral OC и оснащена процессором с Boost-частотой 2790 МГц. Видеокарта имеет 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 30 Гбит/с на контакт.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.