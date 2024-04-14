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GeForce RTX 4090 все еще поступают на ремонт с оплавленным разъёмом питания

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

На рынке уже более полутора лет присутствует графическая карта GeForce RTX 4090, однако до сих пор она сталкивается с основной проблемой. Сообщается, что проблема плавления разъема питания все еще актуальна и встречается довольно часто.

Согласно информации от сервисного центра NorthridgeFix, каждый месяц они проводят ремонт примерно 200 видеокарт! Это только одна сеть мастерских в одной стране, причем довольно крупная сеть.

Похоже, что большинство неисправностей происходят с картами из ранних поставок, так как Nvidia в настоящее время оснащает свои адаптеры обновленным 12-контактным разъемом питания, который менее подвержен этой проблеме.

Важно отметить, что ни AMD, ни Intel пока не применяют новый разъем для своих видеокарт, и пока неизвестно, будут ли они использовать его в своих предстоящих поколениях, которые ожидаются к концу текущего года.

 

Источник: ixbt

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