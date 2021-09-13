GeForce RTX 4090 следующего поколения от NVIDIA будет стоить 2999 долларов

Если вы думали, что оплачивать завышенные цены на видеокарты сегодня было болезненно, то этот новый слух о ценах NVIDIA на серию GeForce RTX 40 следующего поколения не заставит вас почувствовать себя лучше.

YouTuber «Graphically Challenged» прогнозирует рекомендованную розничную цену на видеокарты NVIDIA следующего поколения серии GeForce RTX 40 на базе Ada Lovelace, при этом флагманская GeForce RTX 4090 стоит 2999 долларов, а GeForce RTX 4080 Ti ниже этой — 1999 долларов.

Ценовая ситуация на этом не заканчивается: прогнозируемая цена RTX 4080 составляет 1199 долларов, а завершается RTX 4050 с прогнозируемой ценой в 279 долларов. Между тем у нас есть RTX 4050 Ti за 329 долларов, RTX 4060 за 399 долларов, RTX 4060 Ti за 499 долларов и RTX 4070 за 799 долларов.

GeForce RTX 4090: 2999 долларов

GeForce RTX 4080 Ti: 1999 долларов

GeForce RTX 4080: 1199 долларов

GeForce RTX 4070: 799 долларов

GeForce RTX 4060 Ti: 499 долларов

GeForce RTX 4060: 399 долларов

GeForce RTX 4050 Ti: 329 долларов

GeForce RTX 4050: 279 долларов

Новые прогнозируемые цены на видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40, во главе с предполагаемым новым флагманом GeForce RTX 4090, который может стоить огромные 2999 долларов.

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