GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на 1000 долларов всего за пару месяцев

На американском рынке GeForce RTX 3090 Ti продавали за 2000 долларов, но были варианты и еще дороже, но это уже разогнанные версии или с хорошим охлаждением.

К примеру, EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 в США можно было купить за 2150 долларов.

Теперь ценник на EVGA RTX 3090 Ti FTW3 намного дешевле – 1150 долларов.

Причем месяц назад видеокарту продавали за рекордные 2150 долларов. Менее чем за месяц графический адаптер стал дешевле на 1000 долларов.

Подешевели и другие версии EVGA RTX 3090 Ti FTW3. Серия Ultra теперь доступна за 1200 долларов, а Black – за 1400 долларов.