GeForce RTX 3080 опережает RTX 2080 на 68% на тестах

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 была замечена в тестировании на CompuBench 2.0 Desktop. Устройство Ampere буквально уничтожило RTX 2080, а также положило конец эпохе RTX 2080 Ti.

Ранее на этой неделе Nvidia представила свою последнюю видеокарту GeForce RTX 3080, и теперь компания подробно рассматривает ее игровую производительность в 4K. В новом игровом видео Nvidia демонстрирует, как Doom Eternal работает одновременно на RTX 3080 и 2080 Ti. Результаты показывают, что RTX 3080 превосходит 2080 Ti примерно на 50% по частоте кадров и в среднем составляет около 120 кадров в секунду при разрешении 4K с включенными максимальными настройками.

Nvidia пообещала, что производительность RTX 3080 будет в два раза выше, чем у базовой RTX 2080, и впечатляет очевидный прирост в игре 4K, такой как Doom Eternal. Два года назад Nvidia RTX 2080 Ti обеспечила стабильную частоту кадров для игр 4K, а RTX 3080, похоже, может обеспечить улучшения производительности, необходимые для игр 4K при 144 Гц в современных играх AAA.

RTX 3080 против RTX 2080 Ti:

RTX 3080 против RTX 2080: