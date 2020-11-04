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GeForce перенесла выпуск GeForce RTX 3060 Ti на 2 декабря

04.11.2020 14:25

Судя по всему, предыдущие слухи о том, что RTX 3060 Ti ожидается в середине ноября, не соответствуют действительности. Китайский сайт Expreview теперь утверждает, что фактическая дата запуска назначена на 2 декабря. Ожидается, что эта карта будет стоить 400 долларов США и должна быть немного быстрее, чем RTX 2080 Super. Версия без Ti также может быть запущена позже, в зависимости от того, что AMD предлагает в секторе среднего уровня.

Ранее сообщалось, что RTX 3060 Ti должен выйти на рынок 17 ноября , примерно в то же время AMD планирует выпустить карты RX 6800 и RX 6900. По-видимому, эта дата и сама модель графического процессора никогда не были подтверждены Nvidia, и фактический выпуск карт RTX 3060 Ti теперь считается 2 декабря, согласно китайскому сайту Expreview.

RTX 3060 Ti основан на неанонсированной версии GA104 SKU, которая объединяет 4864 ядра CUDA, 152 ядра Tensor и 38 ядер RT. Тактовая частота ядра будет немного ниже, чем у RTX 3070 , но карта должна иметь те же 14 Гбит / с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Кроме того, урезанные характеристики приведут к TGP, которые могут достигать мощности от 180 до 200 Вт.

По оценкам Expreview, RTX 3060 Ti предположительно будет работать на уровне или даже быстрее, чем графический процессор RTX 2080 Super . Конечно, это не надуманная оценка, поскольку RTX 3070 уже во многих случаях превосходит RTX 2080 Ti . Ожидается, что RTX 3060 Ti будет стоить не более 400 долларов США, и для этой модели могут быть только версии AIB.

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