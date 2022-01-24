Компания Geely хочет купить производителя смартфонов Meizu

Geely является крупнейшим автопроизводителем на китайском рынке, эта компания также владеет известными мировыми брендами Volvo, Lotus и Polestar.

По слухам, в Geely намерены выкупить производителя смартфонов Meizu. Сейчас у этой компании дела идут не очень хорошо, и возможно слияние с автопроизводителем позволит выйти в прибыль.

Стоит отметить, что Geely в свое время создавала подразделение Xingji Times. Для работы в нем были привлечены специалисты из ZTE, Xiaomi и OPPO.

По данным китайских СМИ, Geely также строит новое предприятие, в которое уже направили 10 млрд долларов, и это еще без учета покупки Meizu.

Представители Meizu и Geely не комментируют данные слухи, но и не отрицают их.