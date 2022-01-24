Главная » Новости

Компания Geely хочет купить производителя смартфонов Meizu

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Geely является крупнейшим автопроизводителем на китайском рынке, эта компания также владеет известными мировыми брендами Volvo, Lotus и Polestar.
По слухам, в Geely намерены выкупить производителя смартфонов Meizu. Сейчас у этой компании дела идут не очень хорошо, и возможно слияние с автопроизводителем позволит выйти в прибыль.

Стоит отметить, что Geely в свое время создавала подразделение Xingji Times. Для работы в нем были привлечены специалисты из ZTE, Xiaomi и OPPO.

По данным китайских СМИ, Geely также строит новое предприятие, в которое уже направили 10 млрд долларов, и это еще без учета покупки Meizu.

Представители Meizu и Geely не комментируют данные слухи, но и не отрицают их.

Geely Meizu
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.