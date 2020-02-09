Geekbench раскрыл характеристики серверов NVIDIA GeForce Now

Geekbench раскрыл характеристики серверов NVIDIA GeForce Now09.02.2020 22:46
В Geekbench появились данные о процессоре Intel CC150 и видеокарте NVIDIA RTX T10-8.
Эти решения не анонсированы и по данным источника, эти продукты входят в состав сервера Xen HVM domU.
Такие системы используются в игровом сервисе NVIDIA GeForce Now, который позволяет на любом компьютере запускать современные игры.
В Geekbench указано, что процессор Intel CC150 восьмиядерный с режимом многопоточности,и в нем есть поддержка аппаратной виртуализацией и гипервизором.
Предположительно, один чип рассчитан на двоих игроков. На каждого из них выделяется по четыре ядра и восемь потоков. Работает процессор с частотой 3,5 ГГц.
В сервере установлено 16 ГБ оперативной памяти. NVIDIA RTX T10-8 получила 56 блоков и 8 ГБ собственной видеопамяти.
Предполагается, что Intel CC150 относится к уровню CC150, а видеокарта к уровню GeForce RTX 2080 Ti.
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