Geekbench раскрыл характеристики серверов NVIDIA GeForce Now

В Geekbench появились данные о процессоре Intel CC150 и видеокарте NVIDIA RTX T10-8.

Эти решения не анонсированы и по данным источника, эти продукты входят в состав сервера Xen HVM domU.

Такие системы используются в игровом сервисе NVIDIA GeForce Now, который позволяет на любом компьютере запускать современные игры.

В Geekbench указано, что процессор Intel CC150 восьмиядерный с режимом многопоточности,и в нем есть поддержка аппаратной виртуализацией и гипервизором.

Предположительно, один чип рассчитан на двоих игроков. На каждого из них выделяется по четыре ядра и восемь потоков. Работает процессор с частотой 3,5 ГГц.

В сервере установлено 16 ГБ оперативной памяти. NVIDIA RTX T10-8 получила 56 блоков и 8 ГБ собственной видеопамяти.

Предполагается, что Intel CC150 относится к уровню CC150, а видеокарта к уровню GeForce RTX 2080 Ti.