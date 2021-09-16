Geekbench подтверждает разрыв в производительности графического процессора между iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Во вторник Apple анонсировала серию iPhone 13 на мероприятии California Streaming. Как и линейка iPhone 12, существует четыре модели, а именно iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Предварительные заказы на эти смартфоны еще не поступили, но у нас уже есть результаты их тестов.

В отчете MacRumors сравниваются результаты Gekbench серии iPhone 13 с серией iPhone 12. Новые iPhone не только мощнее своих предшественников, но и отличаются по производительности от других моделей текущего поколения.

Все четыре варианта iPhone 13 оснащены процессором A15 Bionic SoC. Однако менее дорогие iPhone 13 и iPhone 13 mini поставляются с 4-ядерным графическим процессором вместо 5-ядерного, как на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Фактически, даже новый iPad Mini 6-го поколения оснащен 5-ядерным графическим процессором.

Из-за вышеупомянутой разницы в архитектуре графического процессора, между последними iPhone существует разрыв в графической производительности. Например, iPhone 13 набрал около 10608 баллов на Geekbench Metal, а iPhone 13 Pro — около 14216 баллов. В любом случае, графический процессор в стандартном iPhone 13 работает примерно на 15% лучше, чем графический процессор в iPhone 12.

При этом, поскольку все четыре новых iPhone поставляются с 6-ядерным процессором, нет существенного различия в производительности процессора. Следовательно, если вам нужна лучшая графика на iPhone или любом другом смартфоне, рекомендуется инвестировать в iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max.

Серия Apple iPhone 13 будет доступна для предзаказа с 17 сентября на ключевых рынках. Он появится в продаже с 24 сентября.