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Geekbench подтвердил скорый запуск нового Redmi K30 Pro

21.01.2020 19:30

По предварительным данным новинка будет представлена в марте, но официального анонса компания еще не делала.
Ранее сообщалось, что бренд готовит смартфон Redmi K30 Pro, однако никаких подтверждений существования модели не было.

Недавно база данных бенчмарка Geekbench подтвердила скорый запуск нового Redmi K30 Pro, ведь модель там протестировали. Помимо этого факта, стали известны и ключевые характеристики.

В частности, как и предполагалось, модель будет работать на процессоре Snapdragon 865. Оперативной памяти в новинке будет 8 ГБ, а работать она будет под управлением Android 10 с MIUI.

Также известно и о наличии в Redmi K30 Pro поддержки сетей пятого поколения. Согласно неофициальным данным, смартфон будет оснащен OLED-экраном с частотой обновление 120 Гц.

Первыми рынками для новинки станет Китай и Индия, а вот на европейском рынке она появится позднее и с другим названием.

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