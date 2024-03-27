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ГД приняла закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

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Госдума одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД) во втором чтении. В законопроекте отрегулированы права собственников и операторов связи.

Согласно законопроекту, жители смогут свободно выбирать провайдера и заключать индивидуальные договоры. В настоящее время оператора можно выбрать только с согласия 2/3 собственников жилья, что является практически невыполнимой задачей.

По новому закону, интернет-провайдеры смогут размещать сети связи для оказания услуг на основании договора с собственником или нанимателем. Операторы связи будут иметь возможность бесплатно монтировать сети в МКД, но также будут нести расходы за электроэнергию и оборудование для связи.

Они также будут нести ответственность за сохранение общедомового имущества и обязаны будут восстанавливать его за свой счет или возмещать ущерб.

По решению общего собрания собственников МКД сети связи могут быть демонтированы. Правительство будет устанавливать единый порядок и требования для регулирования взаимоотношений между управляющими компаниями МКД и операторами связи.

Активная позиция авторов законопроекта, включая главу профильного комитета Госдумы Александра Хинштейна, а также совместная работа ИТ-комитета, комитета по строительству и ЖКХ, Минстроя и Минцифры, позволили достичь положительных результатов в этом вопросе.

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