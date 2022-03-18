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«Газпромбанк» запустил свой сервис GazpromPay для оплаты в интернете

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Газпромбанк разработал, зарегистрировал и уже начал предлагать пользователям собственную платёжную систему.
Она работает пока только в нескольких интернет-магазинах.

Платежная система получила название GPay, а для ее использования не нужно скачивать специальное приложение.

Предлагается всего лишь на странице оплаты покупки выбрать платежную систему GazpromPay, пройти регистрацию и привязать карту любого банка.

Сейчас GPay доступна только в некоторых интернет-магазинах, но в будущем список будет расширен и появятся новые возможности сервиса. GPay официально начнет работать с 22 марта.

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