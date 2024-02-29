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«Газпромбанк» предупредил о появлении фейкового приложения банка в AppStore

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В AppStore недавно было обнаружено фейковое приложение под названием «Gaz Pro Monitor», которое содержит символику и логотипы Газпромбанка. К счастью, банк уже знает о данной проблеме и принимает меры для ее решения.

«Газпромбанк» предупредил о появлении фейкового приложения банка в AppStore

Газпромбанк уведомляет своих клиентов, что они не имеют никакого отношения к приложению «Gaz Pro Monitor» и рекомендует его немедленно удалить, а также удалить все связанные с ним данные.

Банк также советует изменить пароль для доступа в мобильный банк, если клиенты входили в свой личный кабинет через фейковое приложение.

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации, клиентам рекомендуется обратиться в Газпромбанк по телефону 400 или 8 800 100 07 01.

Газпромбанк призывает своих клиентов быть осторожными и бдительными в отношении подобных фейковых приложений. Мошеннические приложения могут предоставить доступ к личным данным клиентов, поэтому важно проверять разработчиков перед установкой приложений и всегда загружать актуальные мобильные версии приложений с официальных сайтов или через службы поддержки банка.

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