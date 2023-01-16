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«Газета.ru»: Каждый десятый гражданин РФ дает имена своим личным и домашним устройствам

Автор На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

Каждый десятый россиянин дает своим гаджетам имена, а 42% россиян относятся к своим электронным устройствам как к одушевлённым существам.
Такие данные привели аналитики «Лаборатории Касперского», которые провели опрос пользователей. Исследование и раскрыло отношение россиян к своим электронным помощникам.

Чаще всего имена дают роботам-пылесосам, помимо этого к ним проявляют больше всего сочувствие и просят снова работать если он вышел из строя.

Помимо имен роботам-пылесосам 68% опрошенных разговаривают со своим смартфоном, 54% с ноутбуками и 45% с телевизорами.

Дмитрий Галов из «Лаборатории Касперского» рассказал «Газете.ru» интересную историю:

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали. Это происходило рядом с исследовательским центром, поэтому робот-доставщик не вызывал удивления — местные сотрудники привыкли к подобным новшествам. В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию. Иногда она могла быть неочевидной, такой как марка первой машины. Однако даже её злоумышленники могут использовать в своих схемах. Наши эксперименты доказывают, что пользователям стоит критически относиться к тому, какой информацией они делятся. Наверное, многие сталкивались с телефонными мошенниками, имитирующими роботизированные звонки. Это яркий пример того, как злоумышленники используют доверие к автоматизированным системам»

 

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