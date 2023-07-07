GatherTech анонсировала камеру с экраном MiniCa весом всего 17 граммов

Камера получила цветной экран, слот для карт памяти и вес всего 17 г.

На краудфандинговой площадке Green Funding приступили к сбору средств на очень маленький фотоаппарат. Благодаря современным технологиям, разработчики смогли создать камеру размером 40 х 47 х 36 мм при весе всего 17 г. Такие габариты позволят положить камеру в любую сумку или карман.

Фотоаппарат под названием MiniCa несмотря на свои размеры способен делать фото в разрешении 3760 x 2128 пикселей и снимать видео в Full HD. Одного заряда хватить на 60 минут записи видео. В устройстве также нашлось место для цветного экрана размером 0,96-дюйма.

За MiniCa просят от 49 долларов, причем старт кампании уже считается удачным, так как разработчики собрали в полтора раза больше требуемой суммы и у них еще есть 25 дней до закрытия приема заказов.