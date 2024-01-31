Гарнитура Vision Pro от Apple получит необычную «медицинскую» функцию

Компания Apple зарегистрировала новый патент, связанный с их гарнитурой Vision Pro.

В этом патенте описывается методика измерения утомления пользователя гарнитурой без использования дополнительных датчиков, а также способ уменьшения нагрузки на шею.

Патент получил название «Метод и устройство для многоуровневого распознавания позы». В нем предлагается измерять усталость путем непрерывного слежения положения головы и сравнения этих данных с эталонными показателями.

Если Vision Pro обнаружит превышение показателей утомления, она будет усиливать подсветку периферийных областей изображения по мере усталости пользователя. Предположительно, это сделано для того, чтобы пользователь мог лучше видеть картинку и меньше двигать головой.

Технология не требует использования дополнительных датчиков, поэтому в будущем она может быть реализована через обновление операционной системы гарнитуры. Однако пока неизвестно, когда именно это будет осуществлено и будет ли такая реализация вообще.