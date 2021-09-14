Гарнитура Apple VR может иметь микро-OLED-дисплей высокого разрешения с разрешением 3000 пикселей на дюйм

По слухам, гарнитура виртуальной реальности (VR) от Apple может иметь микро-OLED-дисплей высокого разрешения с разрешением до 3000 пикселей на дюйм, сообщает корейское издание The Elec.

Сообщается, что Apple запросила образец компонента дисплея, называемого тонкой металлической маской (FMM), у южнокорейской компании APS Holdings. В отчете поясняется, что Apple специально запросила образцы FMM, которые могут поставлять дисплеи с высоким разрешением 3000 пикселей на дюйм для использования в гарнитурах виртуальной реальности (VR).

Ожидается, что компания протестирует образец FMM, чтобы увидеть, подходит ли он для использования в массовом производстве устройства виртуальной реальности. FMM — это металлический картон, используемый для нанесения красных, зеленых и синих органических материалов и формирования пикселей при производстве OLED-панелей.

APS Holdings разработала FMM с более совершенной техникой лазерного формирования рисунка, которая позволяет создавать микро-OLED-дисплеи с гораздо более высоким разрешением. Текущие FMM, используемые при производстве OLED-дисплеев для смартфонов, предлагают до 600 пикселей на дюйм с технологией влажного травления, но FMM с лазерным рисунком APS Holdings имеет гораздо меньшие отверстия, чтобы сделать возможным 3000 пикселей на дюйм. Поэтому говорят, что Apple предпочитает технологию изготовления дисплеев гарнитуры с помощью лазерного рисунка.

Панель APS Holdings также является панелью RGB, а не белой панелью, обычно используемой в OLED-дисплеях, что означает, что ей не нужен цветной фильтр. Микро-OLED-дисплей также предлагает некоторые дополнительные преимущества, такие как размер пикселей в диапазоне от четырех до 20 микрометров по сравнению с 40-300 микрометрами со стандартными OLED-панелями. Кроме того, микро-OLED имеет гораздо более быстрое время отклика в микросекунды, что так же, как ожидается, сделает его более подходящим для приложений VR и дополненной реальности (AR).

Он неоднократно сообщалось, что компания Apple пытается разработать передовые микро OLED дисплеи для своих устройств VR и AR, но это первое указание о разрешении , что компания, по-видимому, целью для этих продуктов. Надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что микро-OLED-дисплеи обеспечат «прозрачную дополненную реальность», а также возможности виртуальной реальности.