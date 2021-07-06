Garmin запускает умные часы Venu 2 и Venu 2S GPS

Garmin продолжает позиционировать себя в стремлении занять долю рынка в быстрорастущем сегменте умных часов на технологическом рынке Индии. Компания представила два из своих новых предложений в Индии, выпустив умные часы Garmin Venu 2 и Venu 2S GPS.

И Venu 2, и Venu 2S оснащены превосходными инновационными функциями, такими как функция Health Snapshot, которая позволяет пользователям регистрировать жизненно важные измерения здоровья, чтобы предоставить обзор своего состояния здоровья и физической формы с помощью отчета. Отчет можно оценить и проанализировать при подключении к приложению Garmin Connect. Приложение совместимо как с операционной системой Android, так и с iOS. Двухминутное пошаговое руководство по здоровью предоставляет массив данных от пользователей, которые можно использовать для оздоровления и других оздоровительных процедур. Два устройства могут беспрепятственно отслеживать статистику работоспособности, доступ к которой можно получить через моментальный снимок работоспособности.

Часы оснащены AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass, и множеством важных датчиков, благодаря которым эти умные носимые устройства привлекают внимание энтузиастов и практиков в области здоровья и хорошего самочувствия. Для двух устройств доступны несколько дополнительных профилей занятий, а также расширенные режимы для различных упражнений как в помещении, так и на улице. Характер сна также можно отслеживать с помощью датчика сна и ряда других показателей здоровья и благополучия. Сотни музыки также можно загрузить через Spotify или Amazon Music.

Устройства также имеют отличную поддержку аккумулятора, так как устройства могут работать до 10 дней при полной зарядке. Некоторая экономия может быть достигнута при использовании режима SmartWatch по сравнению с режимом GPS. Также возможна быстрая подзарядка двух умных часов.

Умные часы Venu 2 и Venu 2S GPS будут доступны на Amazon India, Flipkart и во многих онлайн- и офлайн-магазинах по всей стране. Garmin Venu 2 продается по цене рупий. 49 990 (~ 670 долларов), в то время как Venu 2S будет продаваться по цене рупий. 37 990 (~ 511 долларов) в Индии.

Источник — Astera.