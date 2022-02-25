Garmin может представить смарт-часы с солнечной зарядкой и улучшенной видимостью на открытом воздухе

Нет ничего приятнее, чем умные часы с длительным временем автономной работы и ярким дисплеем. Такие умные часы позволят вам использовать их в течение длительного времени без подзарядки, а также дадут вам больше удовольствия от использования во время тренировки.

Похоже, Garmin думает так же, как и мы. Швейцарская компания зарегистрировала новый патент на OLED-дисплей для смарт-часов , который может позволить будущим умным часам Garmin иметь длительное время автономной работы и предоставить вам яркие впечатления от OLED (через TechRadar ).

В документе о патенте Garmin на OLED-дисплей мы видим, что идея нового патента заключается в том, чтобы Garmin использовала «модули дисплея, собирающие энергию» для зарядки своих будущих часов. Согласно патенту, эти «фотоэлектрические области» будут разбросаны между субпикселями OLED-дисплея умных часов.

Зарядка умных часов с помощью солнечного света не является чем-то новым для Garmin. Швейцарская компания уже использует аналогичную технологию под названием Power Glass в некоторых своих часах, таких как Fenix ​​7 и Instinct 2. Смарт-часы, оснащенные линзой Garmin Power Glass, используют слой фотогальванического материала поверх своей памяти в пикселях (MIP). дисплеи.

Однако дисплеи MIP имеют существенный недостаток по сравнению с дисплеями OLED. Хотя они ограничивают энергопотребление, обновляя только те пиксели, которые необходимо изменить, они имеют более низкую частоту обновления и плохую видимость под прямыми солнечными лучами.

Так что, если Garmin решит реализовать свой новый патент на OLED-дисплей, это может означать, что недостатки нынешних умных часов Garmin с солнечной зарядкой могут уйти в прошлое. Но проблема с новыми патентами заключается в том, что вы никогда не знаете, действительно ли компания решит внедрить патент в реальный потребительский продукт.