Звезда Team Liquid хочет, чтобы в Бразилии проводилось больше турниров по CS:GO

Накануне стартовал этап Legends на IEM Rio Major, первом турнире по CS:GO, спонсируемом Valve в Бразилии, и толпа продолжала устраивать свое собственное шоу, как и в первый день соревнований с призовым фондом $1,25 млн. События турнира подробно освещаются в букмекерской конторе 1хСтавка, обзор сервиса представлен на портале Bookmaker Ratings.

Помимо того, что болельщики поддерживали FURIA, единственную бразильскую команду, оставшуюся в соревновании, они также поддерживали международные команды, такие как NAVI, FaZe Clan и Team Liquid. Последняя в прошлом была домом для некоторых бразильских игроков CS:GO, таких как Габриэль «FalleN» Толедо, Эпитасио «TACO» де Мело и Лукас «Steel» Лопес, что помогло организации создать большую фан-базу в южноамериканской стране.

Во время первого дня Legends Stage было видно, как счастлив звезда Liquid Джонатан «EliGE» Яблоновски играть в Бразилии, но не все могли сказать, что другая звезда Liquid Кит «NAF» Маркович также был влюблен в толпу в Рио-де-Жанейро. NAF — один из самых тихих игроков на сцене и редко кажется, что толпа влияет на него, но даже такой тихий человек, как он, влюбился в атмосферу, создаваемую фанатами.

«Мне нравится быть в Бразилии», — сказал НАФ. «Люди могут подумать, что я просто говорю это, но нет. В Бразилии просто такая уникальная атмосфера, болельщики здесь совсем не похожи на других поклонников. Очень помогает то, что мы играли со Steel и TACO, у нас был Zews в качестве тренера, у нас был FalleN. Так что это помогает, поскольку они были в нашей команде, бразильцы проявляют к нам больше любви. Я люблю это».

Канадец сказал, что фанаты были просто потрясающими, и он провел «около часа», раздавая им автографы. Liquid сегодня дважды пользовался поддержкой толпы, сначала против MOUZ в первом раунде (MOUZ 16-2), а затем против Sprout (Liquid 16-5).

«Я всегда рад быть здесь, и я надеюсь, что в календарном году всегда найдется место для мероприятия в Бразилии, потому что они этого заслуживают», — сказал НАФ. «Я хочу возвращаться сюда всегда, когда смогу, мне здесь очень нравится!».

Учитывая, как хорошо проходит IEM Rio Major, вполне естественно, что бразильская фанбаза настаивает на проведении большего количества мероприятий в стране. Игрок Imperial Винисиус «VINI» Фигейредо уже обратился к ESL с просьбой рассмотреть возможность проведения ежегодных турниров в Бразилии, и его мнение поддержал Ивье «Sjokz» Депуртере.