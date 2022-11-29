В мировом рейтинге лучших команд по CS:GO новый лидер

Рейтинг лучших команд мира по киберспортивной дисциплине CS:GO, публикуемый порталом HLTV, возглавил новый коллектив.

Новой лучшей командой мира по CS:GO стали Heroic, набравшие максимально возможное количество баллов – 1000. Датский коллектив сместил с первой строчки чемпионов недавнего «мейджора» в Рио-де-Жанейро – команду Outsiders (бывшие Virtus.pro), у которой на данный момент в активе 870 очков.

Отметим, что самим игрокам Heroic вырваться в лидеры мирового рейтинга помогла победа на престижном турнире BLAST Premier: Fall Finals 2022, состоявшемся на родине коллектива – в столице Дании Копенгагене. За этим соревнованием внимательно следили не только фанаты киберспорта, но и беттинг-эксперты, и, в частности, пари на баталии, развернувшиеся с 23-го по 27-е ноября, можно было заключать с помощью известного букмекера Олимпбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для ставок на киберспортивные турниры топ-уровня. Если на сайте Олимпбет скачать приложение для своего смартфона, или другого подходящего гаджета, то можно и в дальнейшем оставаться в курсе котировок на крупные киберспортивные соревнования. В том числе – и по дисциплине CS:GO, лучшей командой по которой теперь официально является Heroic.

Возвращаясь к теме мирового рейтинга от HLTV, стоит отметить, что замыкает тройку лучших на данный момент команда FaZe Clan, которая прибавила сразу четыре пункта по сравнению с предыдущей редакцией. Те, кто регулярно делает прогнозы на киберспорт, наверняка знают, что своего прогресса данный коллектив добился благодаря выходу в финальный раунд уже упомянутого выше турнира BLAST Premier: Fall Finals 2022 в Копенгагене.

А вот другая известная команда – Natus Vincere, впервые за долгое время покинула тройку лучших команд мира по CS:GO, опустившись на четвертое место. Для «Рожденных побеждать» это крайне непривычная позиция, но она легко объяснима. Сейчас, после не лучшего выступления на «мейджоре» в Рио, руководство клуба и команда раздумывают над очередными возможными изменениями в составе, и не исключено, что «перестройка» будет связана с турнирной нестабильностью и спадом в игре. Однако в NAVI уже неоднократно доказывали, что умеют с честью выходить из любых трудных ситуаций, и фанаты ждут от кумиров аналогичных действий и на этот раз.