Tundra Esports без поражений прошла путь на The International 2022

Сенсационной победой завершился для команды Tundra Esports по Dota 2 главный турнир года по этой киберспортивной дисциплине – The International 2022.

На соревнованиях, завершившихся в Сингапуре, европейский коллектив Tundra Esports выдал игру фантастического уровня, так и не уступив своим оппонентам ни в одной из игр за всю турнирную дистанцию.

Как сообщает портал BetON.by, команда Tundra Esports единственной прошла без поражений групповую стадию The International, уверенно выиграв свою группу. А уже на стадии плей-офф были повержены еще три оппонента – OG, Teаm Aster и Team Secret. Причем последнего соперника будущий победитель главного турнира года обыграл как в финале «верхней сетки», так и в гранд-финале – с разгромным счетом 3:0.

Успех «Тундры» тем удивительнее, что до старта соревнований в Сингапуре эта команда не входила в число главных фаворитов. Таковой ее не считали и аналитики известной компании Бетера, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на виртуальный спорт. Те любители киберспорта, которые успели до начала The International 2022 загрузить мобильную версию приложения Бетера на телефон, могли убедиться в том, что в рейтинге главных претендентов на титул Tundra Esports занимала лишь место в конце первой шестерки.

Но мнение аналитиков на этот раз оказалось ошибочным. Главные фавориты «Инта» во главе с китайской командой PSG.LGD и прошлогодним победителем турнира Team Spirit не смогли добраться даже до тройки лучших на соревнованиях. Тогда как Tundra Esports оказалась собраннее и мастеровитее всех своих конкурентов и заслуженно забрала главный приз.

Отметим, что помимо собственно трофея за победу на The International 2022, европейский коллектив еще и существенно улучшил свое финансовое состояние. Призовые, которые в итоге получили за триумф игроки Tundra Esports, составили более восьми с половиной миллионов долларов.

Состав победителей турнира в Синапуре оказался многонациональным. В пятерку вошли Оливер skiter Лепко из Словакии, Леон Nine Кирилин из Германии, Нета 33 Шапира из Израиля, Мартин Saksa Саздов из Северной Македонии, а также капитан команды – американец Ву Sneyking Джинджун.