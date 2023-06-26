Топ-команды по CS:GO провели замены в составах

Два именитых киберспортивных клуба огласили о заменах в своих «ростерах» по дисциплине CS:GO.

За месяц до начала престижного турнира по CS:GO – Intel Extreme Masters Cologne 2023, сразу в двух коллективах топ-уровня произошли существенные изменения в составах. Речь о командах Astralis и Team Vitality, официально объявивших о заменах в «ростерах».

Intel Extreme Masters Cologne 2023 начнется уже 25-го июля, и следить за этим турниром, а также делать прогнозы на его итоги можно с помощью удобного мобильного приложения букмекера Бетера (https://betonmobile.by/betera-android-app), в чьей линии есть широкий выбор объектов для пари на киберспорт в целом и дисциплину CS:GO в частности.

Одним из фаворитов турнира в Германии, по мнению аналитиков БК Бетера (https://betonmobile.by/betera-obzor) является команда Team Vitality, ставшая чемпионом последнего в истории CS:GO «мейджора» в Париже. И тем удивительнее, что в «ростере» этого коллектива всего за месяц до старта ответственного турнира произошла неожиданная смена.

«Пчелы» подтвердили слухи и сообщили об уходе из звездного состава одного из самых легендарных игроков в CS:GO Питера dupreeh Расмусена, являющегося единственным в истории пятикратным чемпионом «мейджоров» по CS:GO (и остающимся таковым навеки, ведь скоро наступит эра обновленной версии «шутера» Counter-Strike 2). На смену Расмусену французский клуб подписал перспективного Шахара Flamez Шушана. С одной стороны, ставка на молодежь понятна, но лучшее ли сейчас время для замены легендарного игрока талантливым «юниором»?

Эпохальные перемены произошли и в составе Astralis. В желании вернуть себе мировой трон Counter-Strike датский клуб усадил на скамью запасных двух легенд, являющихся четырехкратными чемпионами «мейджоров». Речь об Андреасе Xyp9x Хойслете, в последнее время игравшем за академический состав, и Лукасе gla1ve Россандере. Вместо легенд к основному составу присоединятся Виктор Staehr Штайер и Йоханнес b0RUP Боруп, которые постараются вернуть Astralis в элиту мирового «контрстрайка» и начнут это делать уже на Intel Extreme Masters Cologne 2023.

Уже вскоре мы узнаем, чьи изменения в «ростерах» были оправданными и более эффективными. А пока напомним, что Astralis начнет свой путь за частью призового фонда IEM Cologne 2023 в один миллион долларов с раунда «Play In», тогда как игроки Team Vitality получили право стартовать на соревновании уже с групповой стадии.