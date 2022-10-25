The International 2022 остался без главного фаворита

Китайская команда PSG.LGD по Dota 2 не смогла подтвердить статус главного фаворита на самом престижном турнире года – The International 2022 в Сингапуре.

Коллектив из Поднебесной небезосновательно считался основным претендентом на главный приз, ведь у PSG.LGD был сыгранный и мощный состав, а также опыт больших побед на турнирах высокого ранга в этом сезоне.

Фаворитом считали китайскую команду и эксперты беттинг-сферы, в частности – известная компания Parimatch, чьи аналитики всегда внимательно следят за развитием событий в киберспортивном мире. Те любители Dota 2, которые до старта турнира в Сингапуре успели установить последнюю версию Parimatch на смартфон или другой подходящий гаджет, наверняка обратили внимание на то, что эксперты отдавали PSG.LGD более 36% шансов на победу в The International 2022. И это был самый высокий показатель среди всех участников соревнований.

Но дела у китайского клуба изначально пошли не по запланированному графику. Уже на групповой стадии команда столкнулась с трудностями, заняв лишь третью строчку в своей «десятке», а в первом же раунде плей-офф верхней сетки PSG.LGD уступил соперникам из Team Secret со счетом 0:2 по картам.

Те любители киберспорта, которые читают последние новости, связанные с ходом турнира The International 2022 , наверняка знают, что спустившись в нижнюю сетку плей-офф, PSG.LGD смогли одолеть двух соперников кряду – команды BOOM Esports и beastcoast. Однако затем главный фаворит соревнований наткнулся на другую китайскую команду – Team Aster, которая стала непреодолимой преградой для него. Как итог – «сухое» поражение с результатом 0:2 по картам и вылет из The International 2022 с итоговым пятым местом.

Несмотря на раннее прощание с «Интом» в Сингапуре, игроки PSG.LGD все же смогли заработать неплохие призовые за пятую занятую позицию – более 600 тысяч долларов. Однако это совершенно точно не соответствует уровню амбиций команды перед стартом турнира, на котором китайский коллектив однозначно планировал заполучить главный трофей и почти 8 миллионов долларов призовых.

За этот «большой куш» теперь посоревнуются оставшиеся на турнирной дистанции четыре коллектива – Team Secret и Tundra Esports, составившие пару финалистов верхней сетки плей-офф, а также обидчик главного фаворита – Team Aster, который сразится за место в финале нижней сетки с командой Team Liquid.