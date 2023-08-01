Team Spirit прервали гегемонию Gaimin Gladiators на турнирах по Dota 2

На представительском турнире по киберспортивной дисциплине Dota 2 Riyadh Masters 2023 чемпионами стали игроки команды Team Spirit.

«Ивент» Riyadh Masters 2023 проводился в Саудовской Аравии, и изначально среди его главных фаворитов называли команды Gaimin Gladiators и Team Liquid, которые стабильнее других выступали в текущем сезоне Dota 2.

Особенно впечатляли «Гладиаторы», выигравшие до старта соревнований в Саудовской Аравии все пять важнейших турниров 2023-го года – три «мейджора» и два сезона «Дрим Лиги». Неудивительно, что именно в пользу Gaimin Gladiators свидетельствовали и котировки от известной беттинг-компании Бетсити, в линии которой постоянно можно найти актуальные коэффициенты на киберспорт. И те фанаты Dota 2, которые использовали свой промокод в Бетсити для пари на чемпиона Riyadh Masters 2023, наверняка заметили, что вероятность успеха «Гладиаторов» оценивалась в более чем 40% шансов. Это был самый высокий показатель среди всех участников.

Однако поддержать свой невероятный победный темп, взятый еще в конце зимы, европейский коллектив не сумел. «Гладиаторы» в Саудовской Аравии довольствовались лишь четвертым итоговым местом, а победу в решающих раундах, ставки на которые можно были делать в удобном мобильном приложении Бетсити (https://betonmobile.ru/betcity-mobilnaya-versiya), разыграли другие участники «мастерса». Главный приз в размере 5 миллионов долларов заполучила команда Team Spirit, составленная из российских и украинских киберспортсменов. Илья Yatoro Мулярчук, Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Мирослав Mira Колпаков и Ярослав Miposhka Найденов сумели стабильнее остальных пройти по турнирному пути. И, обыграв в гранд-финале противников из Team Liquid, заработали по миллиону долларов «на брата» в качестве призовых.

Для «Спиритов» это первая большая победа почти за год – до этого коллектив не побеждал на «топовых» соревнованиях по Dota 2, начиная с августа 2022-го года, когда был завоеван чемпионский титул на «мейджоре» в американском Арлингтоне.

Нельзя не отметить и невероятное невезение команды Team Liquid. Поражение в финале Riyadh Masters 2023 стало уже пятой неудачей коллектива в решающих поединках топ-турниров за текущий сезон. Впору говорить о каком-то проклятии, преследующем игроков под этим «тегом».