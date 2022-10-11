Стали известны все команды-участницы Rio Major 2022 по CS:GO

Лучшие команды мира по киберспортивной дисциплине CS:GO соберутся в конце октября в бразильском Рио-де-Жанейро, чтобы определить сильнейшего.

Соревнование с участием двух дюжин лучших коллективов планеты по CS:GO стартуют уже 31-го октября и продлятся до 13-го ноября, когда будет сыгран гранд-финал. На днях же определился окончательный список команд-участниц «мейджора» в Рио. И вот какие команды получили путевки на престижное соревнование:

— на стадии «Challengers» стартуютOG, Team Vitality, Evil Geniuses, Cloud9, BIG, Bad News Eagles, MOUZ, 9z Team, Team GamerLegion, Outsiders (Virtus.pro), 00 Nation, FURIA Esports, Fnatic, IHC Esports, Imperial Esports и Grayhound Gaming;

— на стадии «Legends» к борьбе за главный приз присоединятся FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Sprout, Heroic, Team Spirit и Team Liquid.

Отметим, что аналитики беттинг-сферы уже определили главных претендентов на победу в Rio Major 2022, и в частности, своими котировками на турнир поделилась известная компания 1xbet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на киберспорт. Если 1xbet скачать в виде удобного приложения на свой смартфон, или другой подходящий гаджет, можно убедиться в том, что главными претендентами на победу на «мейджоре» в Бразилии эксперты в данный момент видят команды FaZe Clan и Natus Vincere. Их шансы на успех оценены в 35% и 28% вероятности соответственно. И такое мнение аналитиков не удивительно, ведь именно FaZe и NAVI на протяжении сезона показывают самую уверенную игру в CS:GO, а также являются лидерами мирового рейтинга по данной дисциплине.

Наверняка эти команды постараются проявить себя лучше других и в Бразилии тем более, что мотивация у них будет отменная – огромный призовой фонд «мейджора». Как сообщает портал Betonmobile, в 2022-м году на Rio Major будет разыгран внушительный «призовой куш» на общую сумму в 1 миллион 250 тысяч долларов. Причем победителю соревнований достанется почти половина от общего фонда – полмиллиона долларов. Тогда как команда, которая проиграет в гранд-финале, довольствуется лишь 170-тью тысячами долларов. Разница весьма ощутима.

Напомним, что в Рио-де-Жанейро турнир серии «мейджор» по CS:GO «заглянет» впервые в истории. Ранее подобное соревнование в Рио должно было состояться в ноябре 2020-го года, но из-за пандемии коронавируса «ивент» был отменен.

Предыдущий турнир серии «мейджор» по CS:GO состоялся в Антверпене в мае того года. Его победителем стала команда FaZe Clan, обыгравшая в решающем поединке Natus Vincere. А вот на предшествующем ему «мейджоре» в Стокгольме осенью 2021-го года уже сами NAVI были сильнее всех, одолев в гранд-финале G2 Esports.