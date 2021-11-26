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РПЛ начала сотрудничество с платформой фэнтези-футбола Sorare

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Российская футбольная Премьер-Лига и международная платформа фэнтези-футбола Sorare сообщили о начале сотрудничества.

В рамках партнерства маркетплейс Sorare создаст цифровые карточки NFT игроков всех 16-ти клубов, которые участвуют в Тинькофф РПЛ текущего сезона. Котировки на матчи лиги от БК, а также бонусы за регистрацию в конторах доступны здесь

Генеральный директор Sorare отметил, что платформа насчитывает 40 тысяч пользователей из России. А общий оборот карточек в РФ с начала 2021 года составляет 7 млн долларов, ежемесячный прирост 23%. В 170 странах объем продаж карточек за этот же период составил 150 млн долларов.

В РПЛ заявили, что данное сотрудничество обеспечит лиге дополнительный источник дохода, а маркетплейсу прирост аудитории. 

Всего платформа включает в себя более 200 лицензионных клубов.

Компания Sorare была основана Никалосом Джулиа и Адриеном Монфором в 2018 году. Международная платформа базируется в Париже, а в круг инвесторов входят действующие футболисты – Жерар Пике, Антуан Гризманн и Сесар Аспиликуэта. В апреле стало известно, что нападающий “Барселоны” Гризманн приобрел уникальную карточку полузащитника “Динамо” Арсена Захаряна. 

 Sorare — это фэнтези-игра в футбол, в которой игроки покупают, продают, обменивают и управляют виртуальной командой с помощью цифровых карточек игроков. 

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