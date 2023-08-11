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Reddit: игрок сломал Baldur’s Gate 3, выучив все возможные заклинания

Автор На чтение 2 мин Просмотров 56 Опубликовано

В мире Dungeons & Dragons волшебники руководствуются важным правилом: чем больше заклинаний, тем лучше. Это правило также находит свое отражение в ролевой игре Baldur’s Gate 3, хотя один игрок увлекся магическим искусством до крайности.

Reddit: игрок сломал Baldur’s Gate 3, выучив все возможные заклинания

Один из участников форума Reddit с никнеймом Yourigath поделился своим опытом: в процессе развития своего полуэльфийского волшебника до десятого уровня он столкнулся с необычной проблемой — его персонаж выучил абсолютно все доступные заклинания пятого ранга.

При поднятии уровня игроку предоставляется возможность выбора новых заклинаний для изучения, но в случае с Yourigath такой опции не возникло: «Вы застрянете здесь, не имея возможности продвигаться дальше или исправить ситуацию с персонажем».

Эта затруднительная ситуация связана с системой свитков, которая позволяет разблокировать новые заклинания без увеличения уровня персонажа. Волшебники также имеют возможность потратить немного золота, чтобы обогатить свой арсенал заклинаний.

Решение проблемы нашлось благодаря установке и последующему удалению модификации, которая позволила использовать заклинания как ритуалы. После удаления мода игра «забыла» о ритуальных заклинаниях и позволила игроку изучить новые заклинания снова.

Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, вы можете попробовать сменить класс персонажа на другой (Yourigath выбрал чародея), пока разработчики из Larian не устранили эту ошибку. Однако вернуться к классу волшебника не решит проблему.

Baldur’s Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа на PC (Steam, GOG), а на macOS и PS5 появится 6 сентября. По оценкам сайта Metacritic, игра на данный момент опережает все другие релизы 2023 года, включая The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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