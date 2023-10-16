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Раскрыты полные характеристики неанонсированной Sony PlayStation 5 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Информация о характеристиках игровой консоли PlayStation 5 Pro, ожидаемой к релизу в конце 2024 года, была опубликована на популярном ресурсе RedGamingTech. Согласно этим данным, новая версия PS5 будет оснащена 8-ядерным процессором Zen 2, аналогичным базовой модели PS5, с тактовой частотой около 4 ГГц.

Графический процессор на базе RDNA 3 будет включать в себя 60 вычислительных блоков с частотой от 2,5 ГГц до 2,8 ГГц. В сравнении с оригинальной PS5, у которой GPU RDNA 2 с 36 CU и частотой до 2,23 ГГц.

Кроме того, новая консоль будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6 и дополнительные 2/4 ГБ DDR5 RAM, предназначенные для операционной системы.

Интересной особенностью будет улучшенный движок Tempest Engine, отвечающий за обработку звука. Ожидается, что производительность этого движка удвоится.

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