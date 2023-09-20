Определился чемпион мира по PUBG среди национальных сборных

В Сеуле завершился представительский турнир PUBG Nations Cup 2023, на котором определился чемпион мира по популярному виду «королевской битвы».

На протяжении трех дней – с 15-го по 17-е сентября на турнире в Сеуле определяли сильнейшую сборную мира по игре PlayerUnknown’s Battlegrounds, или же просто PUBG, как ее принято называть в кругу любителей жанра «королевской битвы».

Следить за развитием событий на PUBG Nations Cup 2023, параллельно делая свои прогнозы на итоги игровых дней и всего турнира, можно было с помощью известной беттинг-компании 1xbet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на киберспорт. И те фанаты PUBG, которые доверили свой выгодный промокод 1хбет, позволяющий получить дополнительное вознаграждение за пари, сборной Южной Кореи на домашнем для нее турнире в Сеуле, не пожалели о своем выборе. Ведь именно хозяева «ивента» в итоге завоевали главный приз.

Согласно статистике турнира, которую, как и множество другой полезной для любителей беттинга на киберспорт информации, можно отыскать в мобильном приложении 1xbet (https://betonmobile.kz/prilozhenie-dlya-stavok-1xbet-kz), южнокорейская команда победила в 3-х из 18-ти раундов, сыгранных на PUBG Nations Cup 2023. С отрывом в 32 очка от ближайшего преследователя – сборной Великобритании, корейцы стали чемпионами и заполучили, помимо трофея, еще и львиную долю призового фонда турнира. Третьими турнир завершили киберспортсмены из Вьетнама, уступившие чемпионам 34 очка.

Всего на PUBG Nations Cup 2023 было разыграно 710 тысяч долларов призовых, из которых победителю достались более чем 236 тысяч. Для сравнения – британцы, финишировавшие вторыми, в качестве денежного приза получили лишь более 94 тысяч. Так что разница в наградах была солидной.

Отдельно стоит сказать о популярности данного соревнования среди зрителей. Турнир PUBG Nations Cup 2023 собрал неплохие показатели по просмотрам трансляций, а на пике его смотрело более 230 тысяч зрителей.

Любопытно, что самым популярным языком трансляций стал вьетнамский. А вот английский язык по популярности занял лишь четвертое место, собрав на пике всего 31 тысячу зрителей. Это говорит о популярности игры PUBG в азиатском регионе, и в стране Вьетнам в частности.