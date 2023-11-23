Определены все участники первого «мейджора» нового сезона по Dota 2

Стали известны имена всех двенадцати участников первого соревнования серии «мейджор» по киберспортивной дисциплине Dota 2 в новом сезоне.

Турнир состоится с 11-го по 17-е декабря в Куала Лумпур (Малайзия) и соберет 12 команд, только три из которых получили прямые приглашения, а все остальные отбирались сквозь сито региональных квалификаций.

В итоге заветные путевки получили следующие команды: Gaimin Gladiators, LGD Gaming, Azure Ray, Team Liquid, Team Secret, BetBoom Team, 9Pandas, Team Falcons, Invictus Gaming, Blacklist International, TSM и Wawitas Sagazes.

Кто же будет фаворитом этого престижного ивента с призовым фондом в один миллион долларов? Судя по котировкам от ведущих букмекерских компаний, наиболее высокие шансы забрать главный приз у команды Gaimin Gladiators. Те любители киберспорта, которые готовы доверить свои бонусы и фрибеты (https://betonmobile.ru/mobile-freebets-bonuses) «Гладиаторам», наверняка уже заметили, что вероятность успеха этого коллектива оценена в 35% шансов. Что является самым высоким показателем среди всех участников.

Тем фанатам Dota 2, которые готовы рискнуть и использовать свои промокоды беттинг-компаний (https://betonmobile.ru/promokodyi) для пари на ближайших конкурентов Gaimin Gladiators, стоит обратить внимание на такие команды, как Team Liquid, Team Secret и Team Falcons. Они входят в Топ-4 фаворитов ESL One Kuala Lumpur 2023, по версии беттинг-аналитиков, с вероятностью победы от 12% до 19% шансов.

Стоит сказать отдельно о том, что на первом «мейджоре» по Dota 2 в новом сезоне не сыграет команда-триумфатор главного соревнования по данной дисциплине в прошлой кампании. А именно – Team Spirit, одержавшая победу на The International 2023 в американском Сиэтле.

Представляющий Восточную Европу коллектив сам отказался от участия в ESL One Kuala Lumpur 2023, хотя имел прямое приглашение на турнир от организаторов. Причиной отказа, согласно официальному заявлению пресс-службы, стала чрезмерная усталость игроков после напряженного финиша сезона и необходимость передышки, а для кого-то – возможно, и медицинской помощи после серьезного переутомления. Так что киберспорт на профессиональном уровне – это не только большие призовые и развлечение, но и очень большая ответственность вместе с невероятным давлением и нагрузками.