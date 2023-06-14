Определены фавориты турнира IEM Cologne 2023 по CS:GO

Стали известны все 24 команды-участницы престижного соревнования IEM Cologne 2023 по киберспортивной дисциплине CS:GO.

Один из самых престижных «ивентов» сезона в CS:GO – Intel Extreme Masters Cologne 2023, стартует 25-го июля в немецком городе Кельн. А уже сейчас можно ознакомиться с полным списком участников этого соревнования, которое пройдет в три этапа – Play-In, групповая стадия и плей-офф.

Следить за матчами на каждой из стадий можно будет с помощью удобного мобильного приложения букмекера Олимп Бет (https://betonmobile.kz/prilozheniya-olimp-kazahstan), в меню которого легко отыщутся как котировки на предстоящие баталии турнира, так и статистика с результатами прошедших поединков. Ну, а еще одним пунктом меню в мобильной программе для ставок является «роспись» на победителя IEM Cologne 2023 в целом. И вот, какое трио фаворитов вырисовывается перед стартом «ивента», согласно коэффициентам беттинг-экспертов.

Heroic – 34% шансов на титул Team Vitality – 32% шансов G2 Esports – 19.5% шансов

Как видим, главными претендентами на трофей в Германии аналитики считают Heroic и Team Vitality, что вполне логично и объяснимо, ведь именно эти коллективы (правда, пока что в обратном порядке) возглавляют рейтинг лучших команд мира по CS:GO.

Впрочем, не стоит досрочно списывать со счетов и так называемые команды «второго эшелона претендентов», которые располагают мощными и опытными составами, и вполне могут удивить соперников из числа главных фаворитов. Это и уже упомянутые киберспортсмены из G2 Esports, и, конечно же, звезды из состава Natus Vincere, не сказавшие последнего слова в истории CS:GO. Пари на успехи этих коллективов можно заключать, используя приятный бонус от букмекера Олимп Бет (https://betonmobile.kz/olimp-strahovka-pervogo-pari), представляющий собою страховку первой ставки. И те поклонники киберспорта, которые планируют начать свой путь в беттинге именно с турнира IEM Cologne 2023, могут попробовать именно этот вариант бонуса.

Стоит напомнить, что на кону для участников турнира в Кельне будут стоять большие призы. Помимо самого трофея с симпатичным и запоминающимся дизайном, победитель получит право выступить на еще другом престижном соревновании – IEM Katowice 2024.

Но главное – команде-триумфатору достанется львиная доля призового фонда турнира размером в 400 тысяч долларов. А всего на Intel Extreme Masters Cologne 2023 будет разыгран один миллион долларов призовых, и даже последняя команда из 24-х участников не уедет домой с пустыми руками, прихватив с собою чек на 2500 долларов.