Объявлены даты и место проведения крупнейшего турнира по Valorant

Компания Riot Games анонсировала проведение масштабного турнира по киберспортивной дисциплине Valorant, который обещает стать самым значимым за всю историю данной игры.

Турнир под названием VCT LOCK//IN Brazil станет первым соревнованием сезона VALORANT Champions Tour 2023. И теперь уже точно известно, что он пройдет с 13 февраля по 4 марта.

Ивент, на который будут приглашены 30 лучших команд мира по Valorant, будет объектом внимания для многих фанатов киберспорта. Кроме того, за его перипетиями будут следить и представители беттинг-сферы. В частности, котировки на отдельные матчи и итоги соревнования в Бразилии предложит своим игрокам известная компания Parimatch, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для ставок на киберспорт. И если Parimatch скачать в виде удобного мобильного приложения на свой смартфон, то можно будет постоянно быть в курсе обновления коэффициентов на этот масштабный турнир по Valorant, а также другие значимые соревнования по виртуальному спорту во всех уголках планеты.

Пока неизвестно, каким будет призовой фонд турнира VCT LOCK//IN Brazil, однако, исходя из масштаба события и тщательной подготовки от Riot Games, можно предположить, что он будет рекордным в истории дисциплины Valorant. Вероятно, речь будет идти о минимум пяти миллионах долларов общего фонда.

Как сообщает сайт Betonmobile.kz, турнир будет проходить в присутствии зрителей на стадионе, вмещающем более десяти тысяч человек. А такого ивента, да ещё и длительностью в двадцать дней, ранее на соревнованиях по киберспортивной дисциплине Valorant никогда не проводилось.

Арена, на которой будут соревноваться три десятка лучших коллективов мира, называется Ginasio do Ibirapuera, и находится она в городе Сан-Паулу.

Уже в ближайшее время организаторы планируют начать продажу билетов на этот масштабный ивент, и их стоимость будет колебаться от 17 до 28 долларов за посещение одного соревновательного дня, в зависимости от стадии турнира. Чем ближе к финалу, тем дороже будут стоить заветные «тикеты».