Объявлено место и даты проведения The International 12 по Dota 2

Главный турнир года по киберспортивной дисциплине Dota 2 – The International 12, состоится в американском Сиэтле.

Об этом официально объявили представители компании Valve – разработчика Dota 2. Сообщается, что турнир, в котором примут участие 18 лучших команд мира, начнется 14-го октября с групповой стадии, а финальные стадии намечены на 27-29 октября.

Пока известны лишь две команды, которые гарантировали себе участие в The International 12. Это Team Liquid и Gaimin Gladiators. Примечательно, что именно этим коллективам пророчат победу на «Инте» эксперты беттинг-сферы. В частности, в линии известной компании Марафон считают вероятность триумфа Gaimin Gladiators более высокой, оценивая ее в 35%, а Team Liquid оставляют около 23% шансов на главный трофей сезона в Dota 2.

Безусловно, котировки на победителя The International 12 еще неоднократно будут меняться до старта соревнований в октябре. И следить за ними можно с помощью удобного мобильного приложения Марафон (https://betonmobile.by/prilozhenie-marafon), в котором всегда появляются актуальные коэффициенты на самые популярные киберспортивные соревнования планеты.

Однако статус фаворитов грядущего турнира в Сиэтле для команд Gaimin Gladiators и Team Liquid на данный момент не вызывает вопросов. Так как именно эти два коллектива пока что «диктуют моду» в текущем сезоне Dota 2. И те болельщики, которые внимательно следят за прогнозами на киберспорт на сайте Бетонмобайл (https://betonmobile.by/prognozy/prognozyi-na-kibersport), а также за результатами крупнейших соревнований, уже наверняка заметили, что эта пара команд разыграла три самых престижных трофея в новом году.

Речь о трех турнирах с самыми крупными призовыми фондами, состоявшихся в 2023-м:

Lima Major 2023

DreamLeague Season 19

ESL One Berlin Major 2023

Все эти три соревнования выиграла команда Gaimin Gladiators, а в финалах ей противостояли киберспортсмены из Team Liquid, занимавшие в итоге вторые места на «ивентах».

Отметим, что за упомянутые три победы игроки «Гладиаторов» заработали 700 тысяч долларов призовых. Всего же за календарный год на счету Gaimin Gladiators оказалось более 750 тысяч долларов, выигранных на различных турнирах.

Напомним, что призовой фонд турнира The International формируется по итогам продаж «боевых пропусков» среди всех игроков в Dota 2 за год. Как правило, эта сумма является самой большой в сезоне среди всех киберспортивных соревнований. К примеру, в прошлом году на «Инте» в Сингапуре было разыграно почти 19 миллионов долларов (победу одержала команда Tundra Esports, заработавшая более 8.5 миллионов). А рекорд по призовым на The International зафиксирован в 2021-м году в Бухаресте. Тогда победитель – команда Team Spirit, заработала более 18 миллионов из общего «куша» в 40 миллионов долларов.