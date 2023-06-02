Названы фавориты турнира BLAST Premier: Spring Final 2023 по CS:GO

Один из последних больших «ивентов» по киберспортивной дисциплине CS:GO – BLAST Premier: Spring Final 2023, состоится с 7-го по 11-е июня в Вашингтоне.

На трибунах комплекса « Entertainment & Sports Arena» в столице США любители CS:GO будут следить за борьбой между восьмеркой лучших команд сезона, который станет последним в истории этого вида киберспорта. Ведь уже с 2024-го года CS:GO «переедет» на новый более современный «движок» Source 2 и будет именоваться Counter Strike-2.

Пока же, в игре еще под старым названием будет определен победитель престижного «ивента» Spring Final 2023, и эксперты беттинг-сферы уже определили для себя главных фаворитов соревнования в Вашингтоне. В частности, котировки на триумфатора турнира представила известная компания Мелбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на киберспорт. Фанаты «шутера» CS:GO могут использовать свои промокоды Мелбет, чтобы получить дополнительное вознаграждение за ставки на «Весенний финал». И вот, какие три команды, по мнению экспертов букмекера, имеют самые высокие шансы на первое итоговое место:

Team Vitality – 33% вероятности Heroic – 25% G2 Esports – 22%

Самые низкие шансы на триумф аналитики БК Мелбет в своих котировках оставляют коллективам Imperial Esports и CompLexity. Им отводят примерно по 1.5% вероятности выиграть турнир. Что довольно логично, ведь у Imperial Esports есть большие проблемы с качеством игры в последние месяцы, а CompLexity и вовсе не должно было быть в списке участников Spring Final 2023, но в последний момент коллектив заменил в «восьмерке» Natus Vincere, у игроков которой возникли проблемы с визами в США.

За что же будут бороться участники «Весенних финалов» по CS:GO в Вашингтоне? Помимо гарантированного пропуска на турнир World Final, который получит команда-победитель «ивента», мотивацией для игроков станут солидные денежные призы. Триумфатор Spring Final 2023 заработает 200 тысяч долларов из общего призового фонда в 425 тысяч. А вот команде, которая финиширует второй, достанется лишь 80 тысяч призовых, поэтому можно не сомневаться, что сражение за наивысшую строчку подиума будет жарким.