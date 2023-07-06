NAVI подтвердили «революционные изменения» в составе

Одна из самых узнаваемых команд по киберспортивной дисциплине CS:GO – Natus Vincere, пошла на грандиозные изменения в своем составе.

Поклонники NAVI уже вскоре будут наблюдать за кардинально измененным «ростером» своей любимой команды. В начале июля «Рожденные побеждать» объявили о замене сразу трех игроков. К команде присоединились Иван iM Михай, Джустинас jL Лекавичус и Алекси Aleksib Виролайнен. А заменила эта «троица» Дениса electroNic Шарипова, Илью Perfecto Залуцкого и Андрея npl Кухарского, которые, как утверждают «инсайдеры» из мира киберспорта, вскоре перейдут в Cloud9.

Обновленные NAVI свой первый «боевой опыт» получат на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2023, который состоится с 13 по 23 июля в датском Копенгагене. Там от коллектива не ждут серьезных успехов, учитывая необходимость «притереться» друг к другу в новом составе. И, в частности, эксперты известной компании Bet Boom, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на киберспорт, видят NAVI лишь пятыми в списке фаворитов соревнования. Поклонники Natus Vincere смогут использовать свои промокоды Betboom для получения дополнительного вознаграждения за итоговую победу на турнире в Копенгагене с 11% вероятности успеха.

Однако «ивент» в Копенгагене рассматривается коллективом как этап подготовки к главному событию лета – представительскому турниру Intel Extreme Masters Cologne 2023 в Германии. Это соревнование, запланированное на 26 июля – 6 августа, соберет 24 лучшие команды мира по CS:GO. И пока что NAVI, по мнению экспертов беттинг-сферы, лишь девятые в «очереди» за титулом. Свой фрибет Betboom, позволяющий сделать ставку без риска на чемпионство Natus Vincere в немецком Кельне, фанаты команды могут использовать с вероятностью в 12% шансов.

А главными фаворитами IEM Cologne 2023 аналитики Bet Boom по-прежнему считают Team Vitality и Heroic, чьи шансы на титул оценены примерно одинаково – в 25% вероятности.

Напомним, что в Кельне команды-участницы разыграют внушительный призовой фонд размером в один миллион долларов. Победителю турнира достанется почти половина от этого «большого куша», размером в 400 тысяч долларов. Поэтому обновленному составу Natus Vincere важно будет качественно подготовиться к IEM Cologne 2023 не только для того, чтобы вернуть себе титул сильнейшего коллектива на этом турнире, завоеванный два года тому назад, но и для улучшения своего финансового положения.