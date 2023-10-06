На самом престижном соревновании года по киберспортивной дисциплине Dota 2 – The International 2023, самым мощным представительством среди участников будет росийское.

В американском Сиэтле с 12-го по 29-е октября состоится самый престижный турнир года по Dota 2 – The International, участие в котором примут два десятка лучших команд планеты. Среди сотни игроков, которые приедут в США для того, чтобы побороться за главный трофей, почти пятая часть – а именно 19 киберспортсменов, будут представлять Россию.

Игроки «разбросаны» по разным коллективам, но есть российское представительство и в составах главных фаворитов «Инта». А их, судя по котировкам известной беттинг-компании Винлайн, чьи эксперты внимательно следят за событиями в мире киберспорта, будет трое. Это команды Team Liquid, Team Spirit и Gaimin Gladiators, на победу которых болельщики могут сделать прогнозы, используя свои промокоды Винлайн (https://betonmobile.kz/promokodyi-vinlayn) с наиболее высокими шансами на успех. В данный момент шансы каждого из упомянутой «троицы» главных претендентов на трофей оценены примерно в 20% вероятности.

А вот в остальных 17 команд-участниц The International 2023 аналитики БК Винлайн (https://betonmobile.kz/bukmekerskaya-kontora-vinlayn) верят не так сильно. Им оставляют от 1% до 12% вероятности итогового успеха. И хотя в истории «Инта» было немало случаев, когда «андердог» сумел прорваться «через тернии к звездам» и завоевать главный приз, в данном случае кажется, что список Топ-3 выглядит справедливо, учитывая заслуги его участников на протяжении календарного года.

Лишь в составе одного из трио фаворитов – Team Liquid, нет российских игроков. А вот в остальных двух россияне на передовых ролях. И если в «ростере» Gaimin Gladiators такой игрок один – это Антон dyrachyo Шкредов, то у Team Spirit российские киберспортсмены составляют большую часть коллектива. Их трое – Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов.

У двух последних из списка россиян в команде «Спиритов» уже есть опыт победы на The International. Collapse и Miposhka были в составе коллектива, который в 2021-м году, на турнире в румынском Бухаресте сенсационно для большинства экспертов дошел до гранд-финала, в котором одолел главного фаворита того соревнования – китайский PSG.LGD. И за свой успех Team Spirit тогда были щедро вознаграждены более чем 18 миллионами призовых. Тогда на «Инте» был разыгран рекордный призовой фонд в истории киберспорта. В Сиэтле «куш» явно будет поменьше, но все равно престижность турнира The International не подвергается сомнениям. И приятно, что за главный трофей на этом ивенте будут бороться представители российского киберспортивного комьюнити.