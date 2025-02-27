Многопользовательская игра I, Slime уже доступна для предварительной регистрации

Компания Games Hub Hong Kong Limited открыла предварительную регистрацию на свою ролевую игру I, Slime для Android и iOS. Запуск игры ожидается 27 марта 2025 года. Подобные игры, как и события виртуального спорта, интересуют миллионы людей по всему миру. Однако спортивные матчи отличаются тем, что на них можно совершить пари, используя бк тенниси бонус.

I, Slime – это многопользовательская приключенческая ролевая игра, которая сочетает в себе симуляцию и управление, позволяя делать пространство вокруг себя таким, как вы хотите. Главным героем симулятора является яркий Слайм, который стремится создать новое светлое будущее для своего клана.

В игре вас ждут очаровательные персонажи, система разнообразных навыков с карточной системой, многочисленные подземелья, уникальные боссы, небесные острова, щедрые награды и многое другое. Пользователи смогу выращивать животных на ранчо, управлять рестораном, исследовать алхимию и соревноваться с другими игроками.

I, Slime уже открыта для регистрации на Android и iOS. Вы можете предварительно зарегистрироваться в Google Play Store или App Store. Выход игры ожидается 27 марта 2025 года.