Microsoft покажет свои новые игры на мероприятии The Game Awards 2023

В ходе последнего выпуска подкаста Xbox Two, инсайдер Джез Корден поделился информацией о возможном возвращении Microsoft на The Game Awards в этом году. Он выразил уверенность в том, что компания примет участие в церемонии и представит свои новые игры.

Подробности о конкретных проектах не были раскрыты, однако ожидается, что в рамках декабрьского шоу будут представлены некоторые из запланированных релизов Xbox на 2024 год. Среди них могут быть Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne и Ara: History Untold.

В прошлом году Microsoft не принимала участия в The Game Awards, хотя ранее компания неоднократно представляла анонсы и демонстрации на этой премии.