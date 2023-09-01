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Критики оценили Starfield на 88 баллов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сегодня, 1 сентября 2023 года, счастливые обладатели расширенного издания Starfield уже смогли запустить игру, после чего игровые журналисты и СМИ начали публиковать в сети первые обзоры на новое творение Bethesda Game Studios.

Критики оценили Starfield на 88 баллов

Starfield тепло встретили фанаты и игровые критики, однако некоторые аспекты игры могут насторожить и даже не понравиться. На данный момент средняя оценка проекта на OpenCritic составляет 87 баллов, на Metacritic — 88 баллов, что ставит игру на уровень с Fallout 4.

Чаще всего игроки хвалят Starfield за огромное количество квестов, уникального игрового контента, нелинейность, отличную оптимизацию и неплохую графику, а также боевую систему и обилие навыков. Среди отрицательных аспектов игры можно отметить то, что Starfield берется за все и сразу, также есть вопросы к структуре внутриигрового мира и прочим нюансам игры.

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