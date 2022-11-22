Какие перестановки происходят в командах по Dota 2?

Приближается конец года, и это самое время для трансферов в мире Dota 2. Главный турнир года уже завершился — The International 2022 прошел в конце октября и собрал призовой фонд в размере почти девятнадцать миллионов долларов. Чемпионом стала команда из Европы Tundra Esports. Эксперты 1xBet давали невысокие котировки на победу этой команды. Чтобы следить за коэффициентами на матчи по Dota 2, необходимо зайти на официальный сайт букмекера или скачать 1xBet на iOS и Android. Кстати, у БК 1xBet — один из лучших софтов на рынке букмекеров. О том, как развиваются приложения букмекерских контор, какие из них являются самыми быстрыми и удобными, сообщает рейтинг приложений БК на портале BetON.KZ.

Возвращаясь к трансферным новостям из мире Dota 2, стоит отметить, что сейчас ведутся разговоры о будущем российского киберспортсмена Романа RAMZES666 Кушнарева. По данным СМИ, RAMZES666 не будет участвовать в бывшем составе Evil Geniuses по Dota 2. Дело в том, что этот киберспортсмен уже выбрал себе новую команду, за которую будет выступать на ближайшем турнире. Впрочем, инсайдер не назвал имя этой команды. Напомним, что в середине ноября команда Evil Geniuses распустила собственный состав по Dota 2. Напомним, что руководители Evil Geniuses объявили, что в составе произойдут небольшие замены, однако он уже не будет похож на предыдущий ростер.

Что же до Talon Esports, то в этом клубе появился новый главный тренер. К этой команде присоединился бывший рулевой шведской команды Fnatic Ли SunBhie Чон Дже. Этот специалист заменит Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Ранее боссы Talon Esports уже объявили о замене двух игроков в ростере. На The International 2022 эта команда заняла последние места, после чего из Talon Esports ушли офлейнер Дэмиэн kpii Чок, а также саппорт Брицио Hyde Ади Путра. На их места пришли экс капитан Fnatic Ануча Jabz Джиравонг, а также Чан Oli Чон Кин, который ранее представлял Invictus Gaming.

Напомним, что ALWAYSWANNAFLY ушел из команды ранее. Этот специалист работал с клубом перед The International 2022, а также во время групповой стадии ивента. Отметим, что Бондаренко впервые работал на этой позиции.

Также отметим, что представитель ростера Vici Gaming Го Xm Хунчэн недавно начал искать новую команду на сезон Dota Pro Circuit 2023. Интересно, что у киберспортсмена еще есть действующее соглашение с организацией. Напомним, что Хунчэн начал выступать за команду с осени 2021-го года. При этом, представители команды Vici Gaming пока не говорили официально про Xm, а также не сообщали о перестановках в составе. Отметим, что команда Vici Gaming не смогла заработать приглашение на The International 2022. Китайский коллектив поучаствовал в региональной квалификации, но так и не получил слот на групповом этапе самого важного ивента года.