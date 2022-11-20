IEM Rio 2022 стал третьим по количеству просмотров CS:GO Major

IEM Rio Major 2022 от ESL стал третьим по количеству просмотров CS:GO Major в истории. По данным платформы киберспортивных данных Esports Charts, турнир посетили 1,38 миллиона зрителей в пике и около 545 000 зрителей в среднем, что уступает двум последним крупным турнирам. Посмотреть актуальные прогнозы на события киберспорта от профессионалов можно на сайте https://tips.ru/.

Турнир собрал впечатляющее количество зрителей, но отстал от двух последних мейджоров по CS:GO: PGL Major Antwerp и PGL Major Stockholm. По данным Esports Charts, среднее количество зрителей на трех лучших турнирах было одинаковым (около 550 000), но пиковые показатели были намного выше на PGL Major Antwerp (2,1 миллиона) и PGL Major Stockholm (2,7 миллиона).

Будучи первым бразильским CS:GO Major и крупнейшим турниром по CS:GO в Южной Америке, ESL IEM Rio Major характеризовался громкой, страстной поддержкой на арене, особенно в отношении бразильских команд.

Турнир также был примечателен тем, что ни одна из пяти лучших команд мира, согласно мировому рейтингу ESL, не вышла в полуфинал, и только две из пяти лучших дошли до четвертьфинала. На турнире произошло несколько сенсаций, самой заметной стало поражение действующих чемпионов мейджора FaZe Clan от косовской команды Bad News Eagles.

Самым просматриваемым матчем IEM Rio Major 2022 стал не финал, как это обычно бывает, а четвертьфинальный матч между бразильской командой FURIA и Natus Vincere (NAVI). Таким образом, этот мейджор стал первым в истории, где финал не стал самым просматриваемым событием турнира.

Матч FURIA-NAVI посмотрели 1,38 миллиона человек, а финал между Outsiders и Heroic привлек 1,14 миллиона зрителей, согласно данным Esports Charts. FURIA также стала самой просматриваемой индивидуальной командой турнира.