Главная » Новости » Игры

Gearbox: на Switch анонсировала сборник Borderlands Pandoras Box и Borderlands 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Gearbox представила два новых анонса, связанных с серией игр Borderlands. Один из них — это сборник под названием Pandora’s Box, который будет доступен на ПК, PlayStation и Xbox.

Gearbox: на Switch анонсировала сборник Borderlands Pandoras Box и Borderlands 3

В эту коллекцию войдут шесть основных игр серии Borderlands, а также дополнительный контент к ним. Релиз сборника запланирован на 1 сентября, и в первые дни его можно будет приобрести со скидкой по цене 60 долларов. Обычная стоимость составит 150 долларов, но владельцы предыдущих игр серии смогут получить дополнительные скидки.

Состав сборника Borderlands Collection: Pandora’s Box включает следующие игры:

  • Borderlands;
  • Borderlands 2;
  • Borderlands: The Pre-Sequel;
  • Tales from the Borderlands;
  • Borderlands 3;
  • New Tales from the Borderlands.

Кроме того, Gearbox также анонсировала выпуск Borderlands 3 для Nintendo Switch. Игра будет доступна только в Ultimate Edition, включающей все шесть дополнений и косметические предметы, и будет стоить 60 долларов. Релиз данной версии запланирован на 6 октября.

Как и в предыдущих версиях игры для других платформ, Borderlands 3 на Nintendo Switch будет поддерживать локальный и сетевой кооперативный режимы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.