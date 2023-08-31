Gearbox: на Switch анонсировала сборник Borderlands Pandoras Box и Borderlands 3

Gearbox представила два новых анонса, связанных с серией игр Borderlands. Один из них — это сборник под названием Pandora’s Box, который будет доступен на ПК, PlayStation и Xbox.
В эту коллекцию войдут шесть основных игр серии Borderlands, а также дополнительный контент к ним. Релиз сборника запланирован на 1 сентября, и в первые дни его можно будет приобрести со скидкой по цене 60 долларов. Обычная стоимость составит 150 долларов, но владельцы предыдущих игр серии смогут получить дополнительные скидки.
Состав сборника Borderlands Collection: Pandora’s Box включает следующие игры:
- Borderlands;
- Borderlands 2;
- Borderlands: The Pre-Sequel;
- Tales from the Borderlands;
- Borderlands 3;
- New Tales from the Borderlands.
Кроме того, Gearbox также анонсировала выпуск Borderlands 3 для Nintendo Switch. Игра будет доступна только в Ultimate Edition, включающей все шесть дополнений и косметические предметы, и будет стоить 60 долларов. Релиз данной версии запланирован на 6 октября.
Как и в предыдущих версиях игры для других платформ, Borderlands 3 на Nintendo Switch будет поддерживать локальный и сетевой кооперативный режимы.