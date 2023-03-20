Dota 2 и CS:GO будут представлены на историческом киберфестивале Gamers8

Организаторы грандиозного киберспортивного фестиваля Gamers8 в Саудовской Аравии постепенно раскрывают подробности своего исторического «ивента».

Фестиваль, старт которого запланирован на 6 июля, уже обещает стать одним из самых грандиозных событий в истории киберспорта. И совершенно точно Gamers8 войдет в историю как рекордный «ивент» по общему призовому фонду, так как организаторы пообещали суммарно 45 миллионов долларов в виде вознаграждения для участников.

Можно не сомневаться в том, что Gamers8 попадет и в поле зрения беттинг-компаний, которые предложат поклонникам виртуальных баталий следить за развитием событий в Саудовской Аравии этим летом. В частности, удобно делать прогнозы на киберспорт вместе с компанией Марафон, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на поединки и турниры по всему миру. Кроме того, для болельщиков доступна также опция просмотра трансляций киберспортивных «ивентов в прямом эфире, что является дополнительным «бонусом».

Какие же дисциплины будут представлены в 2023-м году на Gamers8? Пока что точного и полного списка киберспортивных видов на этом фестивале не называли, но две игры, которые войдут в программу соревнований уже объявили. А именно:

турнир по Dota 2 c призовым фондом в 15 миллионов долларов;

турнир по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов.

Эти две киберспортивные дисциплины можно считать одними из самых популярных в истории. И не удивительно, что именно баталии по ним чаще всего можно встретить в линиях ведущих букмекерских контор, список которых представлен на сайте Бетонмобайл, где также можно узнать массу другой полезной информации о спорте и беттинге.

Вот и организаторы фестиваля Gamers8 решили не «изобретать велосипед» и сделать ставку на наиболее привлекательные с коммерческой точки зрения виды киберспорта, причем по турниру среди команд, выступающих в дисциплине CS:GO уже появились первые подробности относительно формата состязаний. В них примут участие 12 коллективов со всех уголков планеты, и осталось только выяснить – на каком основании будет отобрана эта дюжина счастливчиков? Будут ли это «квоты» по приглашению от организаторов или же перед фестивалем пройдут квалификационные соревнования? Скорее всего, ответ мы получим уже ближе к лету.

Напомним, что на фестивале Gamers8 в прошлом году CS:GO не было в списке дисциплин, в которых соревновались участники. А вот Dota 2 присутствовала в расписании турниров, наряду с такими популярными играми, как Fortnite, Rainbow Six Siege, Rocket League и PUBG Mobile. Кто из них сохранит свое место в заветном списке организаторов грандиозного киберспортивного фестиваля и предоставит лучшим своим представителям право побороться за огромные призовые выплаты – узнаем уже очень скоро.